﻿ В подземном паркинге у депутата украли колеса

Автомобиль был припаркован в подземном паркинге с камерами и охраной.
Неизвестные украли колеса автомобиля директора алматинского зоопарка, депутата маслихата Ержана Еркинбаева, передает Zakon.kz.
"Сегодня утром обнаружил свою машину в таком виде! Ночью, в охраняемом подземном паркинге ЖК "Нурлы Тау", человек, не стесняясь камер и охраны, неспеша, скрутил все колёса и уехал. Зафиксировали всё вызовом полиции, посмотрим", - написал Еркинбаев на своей странице в Facebook.
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