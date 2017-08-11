﻿ В Актобе на дороге сгорел автомобиль

В Актобе на дороге сгорел автомобиль

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В Актобе на дороге сгорел автомобиль

11 августа около 12.20 по пр. Молдагуловой загорелся минивен «Фольксваген». Пожарные среагировали быстро, но помочь не успели: от машины остался лишь обгоревший каркас, сообщает «Диапазон».

Водитель не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать.

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