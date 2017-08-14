﻿ Чиновника в Атырауской области осудили за взятку

Чиновника в Атырауской области осудили за взятку

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Чиновника в Атырауской области осудили за взятку

В Атырауской области за получение взятки оштрафован аким сельского округа в Атырауской области. Об этом сообщает департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области, передает «Ак Жайык».

По данным портала, сегодня завершено досудебное расследование в отношении акима Аксайского сельского округа Доскалиева Д., который получил взятку в сумме 185 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание согласования на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай.

Приговором Атырауского городского суда Доскалиев осужден к выплате штрафа в сумме 6,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.

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