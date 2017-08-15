﻿ В Караганде загорелся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус сгорел полностью.

В Караганде в микрорайоне "Восток-5" загорелся микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту №014, передает Today.kz.

Транспорт сгорел полностью.

Пассажиры успели выбраться из салона, никто не пострадал. Пламя потушили 13 пожарных с помощью трех единиц техники.

Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла, автобус "ПАЗ" принадлежит автопарку ТОО "Манас".

"Причины возгорания и обстоятельства возгорания транспортного средства выясняются", - сказал Искандер Кабидулла.

Напомним, аналогичный случай произошел 20 июня на трассе Караганда–Жезказган. Полностью сгорел рейсовый пассажирский автобус. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры успели вытащить багаж до того, как салон и багажный отсек были охвачен пламенем.