﻿ Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

Умбеталиева до сих пор разыскивает полиция.

После совершения преступления Умбеталиев М.И. скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Об этом сообщил Zakon.kz Алмас Садубаев директор департамента государственного языка и информации МВД РК.

"В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление его местонахождения. Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний", - сообщил он.

Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области.

Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению.

Напомним, инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана "Арай-Плаза". В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).