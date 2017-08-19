﻿ ​Актюбинского автовора поймали на месте преступления

28 летний актюбинец попытался украсть барсетку из автомобиля "Тойота Прадо", припаркованного на стоянке одного из медицинских учреждений, сообщает "Диапазон".
Как рассказали в пресс-службе ДВД, в барсетке находились 500 000 тенге. Полицейские заметили вора и задержали его на месте преступления. Задержанный ранее был привлечен к ответственности по аналогичным преступлениям и поставлен на учет.
По факту попытки кражи заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
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