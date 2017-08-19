﻿ Полиция задержала беглого полицейского Умбеталиева

Бывший начальник областного ДВД после поножовщины подался в бега.

Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник Управления ДВД области Умбеталиев М., передает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, 10 августа в ходе ссоры начальник Управления ДВД области Умбеталиев ранил ножом бывшего сотрудника полиции и действующего начальника Управления ДВД региона. После этого он ударился в бега.