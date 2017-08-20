﻿ Поножовщина в Таразе: Задержан бежавший полицейский

Поножовщина в Таразе: Задержан бежавший полицейский

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Поножовщина в Таразе: Задержан бежавший полицейский

Задержан бывший начальник управления ДВД Жамбылской области Мурат Умбеталиев, участвовавший в поножовщине в Таразе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник Управления ДВД области Умбеталиев М. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев. "В настоящее время задержанный передан руководителю спецгруппы Генеральной прокуратуры для определения меры пресечения", - уточнили в пресс-службе ДВД Жамбылской области.

Напомним, инцидент произошел утром 10 августа возле ресторана "Арай-Плаза" в Таразе. Весь инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения.

Как сообщал директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, 10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции и начальниками управлений ДВД Жамбылской области на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. "В результате Умбеталиев М. нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.", - сообщал ранее Садубаев. Все это время Умбеталиев находился в розыске. В прокуратуре Жамбылской области рассказали, что супруга полицейского звонила своему мужу и просила его прийти с повинной.

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