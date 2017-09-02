﻿ Поезд "Астана-Алматы" насмерть сбил девушку

Поезд "Астана-Алматы" насмерть сбил девушку

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Поезд "Астана-Алматы" насмерть сбил девушку

В момент трагедии пострадавшая была в наушниках и не реагировала на подаваемые сигналы машиниста",сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КТЖ-Грузовые перевозки".

"2 сентября на участке Отар-Алматы-1, перегона Чемолган-БП-4030 машинист поезда 232 сообщением "Астана-Алматы-2" в 07:38 при скорости 70-75 километров в час применил экстренное торможение на 4028 километре пк 3 возле железнодорожного переезда из-за нахождения на путях постороннего человека. Девушка перебегала железнодорожный путь, на подавамые звуковые сигналы не реагировала. Наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении ведомства", - сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, одной из главных причин наезда подвижного состава на людей является грубое нарушение правил личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях станций и перегонов.

"Как правило, люди переходят железнодорожные пути в неустановленных местах, в состоянии алкогольного опьянения, не слышат шум приближающегося поезда и сигналы машиниста, так как говорят по телефону или в наушниках слушают музыку", - поясняют в КТЖ.

Ранее, житель Павлодара чудом выжил после удара поезда. Ночью 19 августа мужчина распивал спиртные напитки, сидя на рельсах, и не заметил приближавшегося поезда. После ЧП его госпитализировали в городскую больницу №1 Павлодара. Павлодарец получил сотрясение мозга и перелом руки. 23 августа сообщалось, что после проведенной операции мужчина идет на поправку.

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