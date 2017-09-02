﻿ В МВД рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане

В МВД рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане

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В МВД рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане

Фото Tengrinews.kz.

В МВД РК рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане, передает Tengrinews.kz.

"В 20.35 на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он (работник из Индии) позвал своих соотечественников и они избили охранника. Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", - написал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

"Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции", - добавил он.

Ранее не поддаваться на провокации попросил министр Даурен Абаев. Также ситуацию прокомментировали начальник столичного ДВД и аким Астаны.

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