﻿ В Астане во время общественных беспорядков задержали 41 человека

Заместитель генерального прокурора Андрей Лукин заявил, что ситуация после конфликта на стройке "Абу-Даби Плаза" находится под контролем.
В Генпрокуратуре рассказали о последствиях конфликта с иностранными рабочими на территории строящегося комплекса "Абу-Даби Плаза" в Астане.
"Отдельные лица порядка 41 человека были доставлены в подразделения органов внутренних дел для проведения проверки и реагирования", – сообщил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.
По информации Лукина, нарушения закона со стороны сотрудников правоохранительных органов допущено не было.
"Ситуация находится под контролем. Доставленные в подразделения полиции люди были в нетрезвом состоянии. Будут приниматься соответствующие меры", – добавил заместитель генерального прокурора.
Андрей Лукин также уточнил, что среди задержанных только граждане Казахстана. Граждан Индии не задерживали за нарушение общественного порядка.
Рядом с подразделениями спецназа находились не только высокопоставленные чиновники генеральной прокуратуры, но и аким Астаны Асет Исекешев, который наблюдал за тем, как спецназ не даёт разгореться конфликту.
Ранее в МВД сообщили, что между работниками из Индии и гражданами Казахстана возникла небольшая потасовка. В результате произошла массовая драка с участием около 30 человек.
Полицейские утверждают, что ситуация находится под контролем.
2 сентября в Астане на левом берегу был оцеплен перекрёсток Алматы и Туркестан. К месту ограничения движения приехали десятки полицейских, пожарные, медики и ОМОН.
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