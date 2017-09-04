﻿ Мать не заявила на насильника 8-летней дочери в обмен на ремонт дома

Мать не заявила на насильника 8-летней дочери в обмен на ремонт дома

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Мать не заявила на насильника 8-летней дочери в обмен на ремонт дома

Девочку изнасиловал сожитель матери, в тот момент когда она отлучилась из дома «за очередной бутылкой водки», передает ИА «NewTimes.kz».

Возмущенные поступком матери жители села Жансугурова обратились к правоохранителям с требованием «защитить права ребенка».

В ночь на 28 августа в селе Жансугурова в Алматинской области была изнасилована 8-летняя девочка. Информацию об этом опубликовал в группе «Талдыкорганец» в Facebook пользователь Кайрат Абдрахман со ссылкой на жительницу села Мадину Ибрагимову.

По ее словам, пострадавшая девочка - ученица второго класса.

«В этот момент 24-летний сожитель матери изнасиловал девочку. На крики ребенка сбежались соседи, они поймали насильника. На него было заведено уголовное дело, он содержался под стражей, но его выпустили после встречного заявления от матери девочки. Она забрала заявление в обмен за РЕМОНТ ДОМА. А как же ребенок?! Жители нашего поселка возмущены. Просим защитить права ребенка», — заявила жительница села.

В ДВД Алматинской области информацию об изнасиловании девочки подтвердили.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
нормально, за то ремонт новыйamмать лишить родительских прав, она тварь за бутылкой водкой бегала,а ее ребенка насиловали..
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04.09.2017, 12:46
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