﻿ В Астане Lexus сбил трех школьниц на перекрестке

Дети переходили улицу на "зеленый".

Трех школьниц сбил водитель Lexus в Астане на регулируемом перекрестке, проехав на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба столичного департамента внутренних дел, передает sputniknews.kz.

"21-летний водитель, управляя автомашиной марки Lexus, следуя по проспекту Момышулы на пересечении улицы Аманат, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на троих несовершеннолетних детей. Пешеходы переходили дорогу справа налево по ходу движения транспортных средств в установленном месте, на разрешающий сигнал", - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова.

В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями госпитализированы двое детей, 10 и 16 лет. Один десятилетний ребенок после оказания медицинской помощи отпущен.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель водворен в ИВС ДВД Астаны. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.