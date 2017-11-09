﻿ 40 коровьих голов нашли на мусорке в Атырау

Головы без языков утром 8 ноября нашли сотрудники "Спецавтобазы", предприятия по вывозу и утилизации отходов, сообщил КТК.

Полицейские определили, что головы были выброшены сразу после забоя, и предположили, что скот был украден.

Сотрудники полиции разыскивают хозяев животных. Задачу облегчает тот факт, что в ушах у коров остались "серьги" - бирки.