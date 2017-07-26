﻿ В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

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В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

Как сообщает Sports.kz, наши польские коллеги из Przegląd Sportowy вспоминают, что в Казахстане «Легия» уже гостила, но в 2014 году это было в Актобе. Астана же очень развита в отличие от всей остальной страны.

В Актобе современным был только центр города, все остальное выглядело очень убого. Игроки «Легии» видели это собственными глазами, когда в день матча отправились на прогулку. Команду и польских журналистов возил по городу специальный автобус. Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
пиз....нес..."Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза." браво поляки)))
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26.07.2017, 17:41
фото пользователя 1870
1870
А вот он имидж во всей красе... Это акиму на ус...
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26.07.2017, 18:50
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Аким это вряд ли исправит. Менять нужно всю систему "под корень" со всеми актерами. Я вот поляков не очень, но тут с ними согласен. Когда живёшь, не замечаешь. А люди свежим взглядом, "со стороны " всегда виднее
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26.07.2017, 21:29
фото пользователя 1870
1870
Это к его недавним претензиям к газете. Не от СМИ имидж надо требовать, а от собственной работы, от аппарата вверенного - от села до города. СМИ лишь освещают фактуру - глаза общества.
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26.07.2017, 22:14
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
- Владим Владимиров­ич, нам бы в больнич­ку аппарат МРТ, а то уж совсем как в 19 веке лечимся... - У нас ещё не все монастыри оснащены кр­уизными яхтами. Дава­йте сначала решать самые первоочередные и наболевшие задачи.
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26.07.2017, 19:14
фото пользователя dimdimych
dimdimych
"...местные жители получают горючее бесплатно" так блэт, где мой бесплатный бензин??? angry
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26.07.2017, 22:15
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
ха, заметьте, это даже без Диапазона заметили!!!
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26.07.2017, 22:16
фото пользователя sulizok
sulizok
Был несколько раз в Польше. Там дерьмых мест дофига и больше! Даже в самой Варшаве мусор везде. Эта нация отличается от всех гнилостью взглядов,полной проституции политиков и и моськиным лаем
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