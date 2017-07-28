﻿ Еще четыре медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров проходит в Непале.

На чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, который сейчас проходит в Непале, казахстанские спортсмены завоевали еще четыре медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Казахстана, передает Today.kz.

"Бронзу" принесла Гульжан Кумарбекова – она стала третьей среди девочек и юношей до 17 лет в категории свыше 75 килограммов.

В весовой категории свыше 90 килограммов среди юниоров "серебро" завоевала Айзада Муптильда.

В мужской категории до 77 килограммов Казахстан представляли сразу два спортсмена. Среди юниоров до 20 лет серебряную медаль взял Дмитрий Макеев, уступив при этом лишь представителю Кореи Ким Сан Мину. Асылжан Бектай завоевал "бронзу" среди юношей до 17 лет.

Напомним, первенство Азии стартовало в Катманду 24 июля. Казахстан на этом чемпионате представляют семь спортсменов.

Ранее Анатолий Савельев одержал победу в категории до 62 килограммов среди юношей и занял второе место среди юниоров. В категории до 69 килограммов среди девочек и юношей не было равных Карине Кузганбаевой, и она же стала третьей в общем юниорском зачете.