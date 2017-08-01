﻿ Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов​

Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов​

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Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов​

Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов

Жители регионов Казахстана граничащих с Россией, смогут проезжать транзитом без прохождения пограничного контроля по территории России, закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации, передает Sputnik Казахстан.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года, подписанный в городе Астане 4 октября 2016 года", - говорится в документе.

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