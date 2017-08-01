﻿ ​2500 казахстанцев отправятся в августе в хадж

​2500 казахстанцев отправятся в августе в хадж

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​2500 казахстанцев отправятся в августе в хадж

Доставку их в Мекку осуществят 16 туристских агентств.

Из Казахстана 22-25 августа отправятся в хадж 2500 человек, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил заведующий отделом хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Бейбит Мырзагельдиев, доставка паломников в Мекку будет осуществлена прямыми рейсами из Алматы, Астаны и Шымкента. Хадж начнется 22-25 августа и завершится 6-10 сентября.

Совершить хадж планируют 2 500 казахстанцев. Доставку их в Мекку осуществят 16 туристских агентств. Тех, кто собирается совершить хадж с помощью ДУМК, будут доставлять авиакомпания Саудовской Аравии «Флайнас» и казахстанская «Скат». То есть, 1 250 человек полетят самолетами казахстанской компании, а остальные воспользуются услугами иностранной авиакомпании.

В прошлом году возник вопрос о доставке паломников воздушным путем. В этом году авиакомпания «Скат» договорилась с Саудовской Аравией и получила соответствующее разрешение.

Отметим, в прошлом году совершили хадж 3 000 казахстанцев. Правительство Саудовской Аравии в этом году увеличило квоту для паломников на 800 тысяч человек, доведя их общее количество до 2,6 миллиона человек.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя geniz
geniz
«Доставку их в Мекку осуществят 16 туристских агентств» © На этой цитате понятие слова «хадж» можно заканчивать. Хадж должен совершаться исключительно пешим порядком. Для перевозки поклажи разрешалось использовать вьючных животных, но ни в коем случае не ехать на них верхом. К месту захоронения Пророка Мохаммеда нужно прибыть именно пешим способом. Что должно подтвердить решимость и приверженность ценностям Ислама. Поэтому все туристические визиты в святейшее место (на самолётах, внедорожниках через пески) считается надругательством над самой идеей хаджа.
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01.08.2017, 19:08
фото пользователя 1870
1870
"в каждой избушке - своя погремушка"
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01.08.2017, 19:49
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