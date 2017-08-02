﻿ ​Синоптики в Актюбинской области обещают дождь и ветер

​Синоптики в Актюбинской области обещают дождь и ветер

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​Синоптики в Актюбинской области обещают дождь и ветер

В Актюбинской и Костанайской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

Как рассказали синоптики, с прохождением фронтальных разделов местами по Казахстану сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал.

В Актобе 2 августа днем +26..27°, малооблачно, возможен дождь, гроза. Ночью +21..22° ясно, без осадков.

На западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.

В Кызылординской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Восточно-Казахстанской области местами возможен град, шквал, днем усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Атырауской, днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается ветер 15-23 м/с.

Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.Днем в Атырауской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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