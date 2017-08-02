﻿ В Казахстане определены даты начала учебного года и каникул

Школьникам продлят летние каникулы до 2 сентября из-за выпавшего на 1 сентября праздника.

Приказом «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017 — 2018 учебного года в организациях среднего образования» началом 2017−2018 учебного года считать 1 сентября 2017 года, передает sputniknews.kz

Занятия которые, выпали на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом соединения содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение. В 2017 году на 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт.

Каникулы для всех, кроме дошколят, определены на следующие даты: осенние - 30 октября - 5 ноября, зимние - 29 декабря - 7 января, весенние - 21 марта - 2 апреля. В предшкольных классах осенние каникулы продлятся так же, но зимние и весенние будут длиннее. Зимой они отдохнут с 25 декабря - 7 января, весной - 21 марта - 4 апреля.

Так же, ученики предшкольных и первых классов дополнительно отдохнут с 5 по 11 февраля.