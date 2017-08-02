﻿ Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны

Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны

Автор:
Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны продавали книги религиозного содержания, передает ИА «NewTimes.kz».

Решением специализированного межрайонного административного суда Астаны владелец торговой точки за нарушения законодательства страны о религиозной деятельности привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».

«С владельца взыскали штрафа в размере 200 МРП или 454 тыс тенге с приостановлением деятельности отдела «бизнес-литература» торговой точки», - отметили в пресс-службе ДВД на транспорте.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.08.2017, 15:24
  
Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге
31.07.2017, 12:01
  
Скончался мотоциклист, сбивший девушку на пешеходе в Астане
27.07.2017, 09:56
  
«Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов
26.07.2017, 17:37
  
В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ 14
21.07.2017, 09:54
  
Скончалась девочка, мать которой не разрешила переливание крови 19
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе 4
​Актюбинские участковые ищут помощников 1
В Актобе участковые будут ходить по домам
В Казахстане определены даты начала учебного года и каникул
​Казахстанец за 30 секунд победил соперника и стал пятикратным чемпионом мира
​Синоптики в Актюбинской области обещают дождь и ветер
Задержанные в Египте казахстанцы возвращаются домой
В Актобе за один день было выявлено 500 нарушений ПДД 1
С 19 по 24 августа пройдет пересдача ЕНТ и КТ
В Казахстане увеличили количество образовательных грантов