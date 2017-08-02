﻿ В Актобе участковые будут ходить по домам

С 1 августа по 30 сентября в Актобе пройдет акция «Здравствуйте, я Ваш участковый!», передает «Диапазон».

Как рассказали в пресс-службе ДВД области, акция проводится для повышения доверия к правоохранительным органам и создания партнерских отношений с участковыми.

Участковые будут ходить по квартирам и распространять данные с контактами сотрудников полиции. Также будут организованы сходы и прием граждан с участием исполнительных органов.

Участковые расскажут о своей работе - об оперативной обстановке в городе, о мерах по ее нормализации и профилактике преступлений.