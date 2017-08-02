﻿ Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе

Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе

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Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе

Сегодня утром, 2 августа, актюбинцы снова почувствовали зловоние. Но экологи, проводя мониторинг, превышения ПДК сероводорода не обнаружили, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в департаменте экологии, специалисты ежедневно проводят мониторинг атмосферного воздуха в северо - западной части города Актобе. Замеры проводились 2 августа с 7:00 до 8:00 часов. Превышения ПДК сероводорода не обнаружено.

Замеры проводятся на границе санитарно - защитной зоны канализационных очистных сооружений АО "Акбулак", на точке сливной станции хозяйственно – бытовых стоков по улице Рыскулова, в районе предприятия ТОО "Viva Pro" (бывш. ТОО ЛАД) и полигона где размещены отходы спиртового производства (барда).

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Как история с сонной болезнью))
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02.08.2017, 17:12
фото пользователя pcproman
pcproman
Главный эколог области: "Причина запаха тухлых яиц (H2S) в вохдухе, заключается в повышенных газовыделениях актюбинцев. Надо меньше пукать. Исключить бобовые из рациона. И еще все должны стать принцами и принцессами, которые если и какают, то исключительно фиалками.")))))
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02.08.2017, 18:12
фото пользователя geniz
geniz
Утром на дороге на АЗХС в 7:00 была такая волна вони, что аж в носу щипало. А так да, не воняет совсем...
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02.08.2017, 19:59
фото пользователя markus
markus
"Может у этих пчел не правильный мед".
Ну то бишь приборы чего то выдают неправильные результаты.

Кстати утром действительно я лично ничего не чувствовал. А вот счас район "Кол-авто",  стойкий запашок сероводорода прилетел, на ночь можно забыть об открытых окнах.

Так может быть нужно вечером замерять когда начинается хим атака, а не по утру когда она уже развеивается.
Ну и ПДК возможно и не зашкаливает, но и дышать таким воздухом все равно явно не полезно.
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02.08.2017, 21:51
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