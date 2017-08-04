﻿ ​Когда завершится карьера Головкина

​Когда завершится карьера Головкина

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​Когда завершится карьера Головкина

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес поделился мнением по поводу дальнейшей продолжительности карьеры GGG, сообщает Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.

По словам Санчеса, GGG проведет в профессиональном боксе еще несколько лет.

«Головкину уже 35 лет. Думаю, ему осталось еще 3-4 года карьеры», - сказал Санчес.

Ранее Санчес резко высказался по поводу американского боксера Джермалла Чарло (26-0, 20 КО), который хочет встретиться с GGG.

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