﻿ Женщина через суд потребовала у свекрови вернуть свое приданое в Мангистау

Истец А. обратилась в суд с иском о принуждении свекра и свекрови возвратить принадлежащее ей имущество (приданое) в связи с разводом.

Сообщается, что при содействии медиатора стороны пришли к соглашению об урегулировании спора.

«Согласно достигнутому соглашению, гражданка А. указала перечень имущества, а родители супруга обязались возвратить ей его. При этом имущество подлежит вывозу самой гражданкой А. за свой счет», - говорится в сообщении пресс-службы.