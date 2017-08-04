﻿ Казахстанским водителям можно снимать полицейских на видео

Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщил замглавы МВД РК Ерлан Тургумбаев.



«Я еще больше скажу, в этом году мы внесли изменения в закон о дорожном движении и дали водителям право при конфликтных ситуациях и несогласии с действиями полицейских так же проводить видеосъемку. Это мы внесли в закон, то есть теперь это право любого водителя оспорить действия полицейского. Таким образом, мы идем к тому, чтобы не было злоупотребления со стороны полиции», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, к концу года все сотрудники дорожной полиции будут оснащены видеорегистраторами.

«Сегодня видеорегистраторы - это обязательное требование. Очень много жалоб поступает на нашу полицию. Часто - о злоупотреблениях и превышении полномочий. До конца этого года мы стопроцентно обеспечим видеорегистраторами дорожно-патрульную полицию. В основном они встречаются с гражданами и налагают административные взыскания. Естественно, возникают спорные вопросы. Каждый водитель пытается оспорить законность действий полицейского. Поэтому видеорегистраторы - это именно тот предмет, который беспристрастно фиксирует действия, как полицейского, так и самого водителя», - добавил заместитель министра.