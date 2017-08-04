﻿ ​С сентября в Казахстане начнут маркировать шубы

​С сентября в Казахстане начнут маркировать шубы

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​С сентября в Казахстане начнут маркировать шубы

Покупатель сможет на обычном смартфоне считать всю информацию о товаре.

В сентябре в Казахстане вводится маркировка меховых изделий, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Марка будет навешиваться или вшиваться на шубу по аналогии этикетки. Покупатель сможет на обычном смартфоне считать всю информацию о товаре, например, кем изготовлено изделие, из какого меха произведено, а также данные о продавце товара. Маркировку должны обязательно иметь все юридические лица и индивидуальные предприниматели, ввозящие или производящие меховые изделия на территории Казахстана. При этом на граждан, ввозящих шубы для личного пользования, это правило не распространяется.

Отметим, что маркировка шуб будет производиться на всей территории Евразийского экономического союза, и перемещение шуб между странами должно происходить с марками, признаваемыми всеми сторонами.

В Комитете госдоходов Минфина отмечают преимущества данного новшества.

Первое - потребители, увидев, что на шубе нет чипа, смогут тут же в режиме онлайн через мобильные приложения направить информацию в соответствующие контролирующие органы, то есть это своего рода народный контроль.

Во-вторых, у легальных производителей и импортёров появляется шанс снизить недобросовестную конкуренцию за счет сокращения теневого рынка.

В-третьих, что немаловажно, государство получит дополнительные поступления в бюджет в виде налогов, пошлин и других обязательных платежей.

Выбор обязательной маркировки для шуб в качестве пилотного проекта обоснован тем, что данный товар входит в число дорогостоящих приобретений, однако цена марки (500 тенге) не отразится на его стоимости. Позже обязательная маркировка будет вводиться и на другие виды товаров. При этом будут учтены мнения бизнес - сообществ как Республики Казахстан, так и всего Евразийского экономического союза.

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