﻿ Причины задержания казахстанских студентов в Египте до сих пор неизвестны

Причины задержания казахстанских студентов в Египте до сих пор неизвестны

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Причины задержания казахстанских студентов в Египте до сих пор неизвестны

По словам родственников, студенты уже находятся дома. Никто из казахстанской или египетской стороны их не допрашивал.

Шестеро казахстанских студентов, задержанных в Египте, находятся дома. По прилёту их никто не допрашивал, рассказал брат Берика Каната Айбол Исабек, пишет InformБюро.

По его словам, сейчас брат чувствует себя хорошо. Претензий к египетской стороне у его семьи нет. Казахстанцев в Египте не пытали. Задержание произошло ночью. По словам Айбола Исабека, к ним в квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов и забрали в местное отделение. Студентам ограничили связь, однако о неподобающем поведении со стороны властей Каира речи не идёт.

"Брат хорошо чувствует себя. Не было никаких допросов и пыток. Причин, по которых из задержали, мы до сих пор не знаем", – рассказал он.

От себя и близких Каната Айбол поблагодарил МИД Казахстана за оказанную поддержку.

Шестеро студентов, обучающихся на языковых курсах, пропали в столице Египта в ночь на 20 июля. Канат Берик и Еламан Жазылхан вылетели из Алматы в Шарджу, из Шарджи в Александрию. По приезде отметились в Посольстве РК и после перестали выходить на связь. При этом версия о том, что их задержали из-за радикальных религиозных взглядов не подтвердилась.

Домой казахстанцы вернулись ночью 2 августа.

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