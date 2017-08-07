﻿ Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой

Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой

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Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой

Молодая девушка пока не рассказала, что с ней случилось в Бахрейне.

Пропавшая в Бахрейне 24-летняя Тагина Хайтметова вернулась на родину, сообщил Sputnik Казахстан руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

"Девушка нашлась, она самостоятельно вернулась домой и сейчас находится в окружении родных. Как мне сообщили родители, чувствует она себя нормально. Но, судя по всему, получила серьезную психологическую травму и нуждается в поддержке", - рассказал Жайнаков агентству.

Он отметил, что все обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

"Но если девушка решит обратиться с заявление на тех лиц, которые возможно насильно удерживали ее в Бахрейне, то мы окажем ей в этом содействие для привлечения их к ответственности", - добавил Жайнаков.

По его словам, с первых дней, как казахстанским дипломатам поступило обращение о пропаже, консул РК провел встречу с руководством криминальной полиции Бахрейна.

"Полиция этой страны сработала оперативно, были проведены розыскные мероприятия, в том числе обыски в гостинице, где могла находиться девушка. Я думаю, что все активные поиски родителей, полиции и нашего посольства способствовали возвращению девушки в Казахстан", - заключил Жайнаков.

По словам родителей 24-летней Тагины Хайтметовой, в конце июля девушка сообщила о том, что нашла работу и обустроилась в Бахрейне, однако с тех пор на связь больше не выходила. Отмечалось, что она нашла работу, предположительно, в отеле.

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