﻿ Казахстанский депутат найден повешенным

Тело депутата обнаружила жена 5 августа в его собственном доме.

Депутат маслихата Жамбылской области Кайрат Терликбаев покончил с собой, передает BNews.kz.

Как сообщил исполняющий обязанности прокурора области Майлыбаев Айдос, тело депутата обнаружила жена 5 августа в его собственном доме.

На месте гибели видимых следов от телесных повреждений не обнаружено.

Кайрат Терликбаев возглавлял филиал акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Луговское рельсосварочное предприятие». Ему было 56 лет.

Кайрат Терликбаев свой трудовой путь начал монтером пути Луговской дистанции пути. В 1985 году окончил Алматинский институт инженеров транспорта по специальности «Путь и путевое хозяйство». В разные годы занимал такие должности, как бригадир текущего содержания пути, инженер-нормировщик Луговской дистанции пути, мастер по строительству РСП-2. С 1999 года работал главным бухгалтером Луговского рельсосварочного предприятия. Проходил обучение и получил сертификат «IBS Consulting» по предмету «Международные стандарты финансовой отчетности и правила налогообложения».

В 2007 году становится директором Луговского рельсосварочного предприятия. Являлся почетным гражданином района Т. Рыскулова и был награжден благодарностью Президента Республики Казахстан; званием «Почетный железнодорожник»; медалями в честь независимости РК, почетными грамотами акима Жамбылской области.