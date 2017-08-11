﻿ ​В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребенка

​В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребенка

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​В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребенка

Для обследования используют разные биоматериалы родителей и ребенка: образцы крови, слюны, волос, ногтей.

Об этом «Диапазону», - рассказала Рита Нуртигенова, руководитель молекулярного регенетического отделения Центра судэкспертиз по Актюбинской области.

Здесь проводят генетические исследования для установления отцовства и материнства. Результаты готовятся в срок до 20 дней, могут быть выданы и раньше. Спорящим родителям придется отдать за услугу более 40 тысяч тенге. Раньше для экспертиз актюбинцы ездили в Атырау и Астану.

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