﻿ ​Казахстанка разыскивает пропавшую в Сирии дочь

Родственники вывезенных в Сирию детей приняли участие в шествии в Грозном.

Около 100 человек вышли в воскресенье на улицы Грозного с просьбой к властям оказать содействие в возвращении чеченских детей, вывезенных из России в страны Ближнего Востока. Участники шествия, согласованного с местными властями, прошли по проспекту Путина, держа в руках транспаранты с фотографиями детей, передает ТАСС.

"Сегодня в шествии принимают участие в основном бабушки, чьи дочери и внуки были вывезены в Сирию. После того, как глава Чечни добился возвращения в республику Билала Тагирова, они решили провести пикет. Участники акции обращаются к Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие, найти пути возвращения домой детей", - сообщила агентству руководитель информационно-аналитического агентства "Объектив" Хеда Саратова.

Инициативная группа женщин по итогам акции в Грозном планирует направить обращение руководству Чечни.

"Сотни молодых чеченских женщин, не желая разводов и распада семьи, либо просто обманутые супругами, вынуждены были вместе с мужьями и детьми уехать из нашей страны, и в настоящее время они находятся в местах военных действий, буквально между жизнью и смертью. Сегодня матери готовы понести любое наказание и смириться с любым наказанием для их дочерей, лишь бы вывезти на Родину своих малолетних внуков", - говорится в заявлении.

Роза Анаева вместе семьей 16 лет живет в Казахстане. Сегодня она специально приехала в Грозный, чтобы принять участие в акции. Ее дочь Иман Музаева с тремя сыновьями и мужем уехала в Сирию три года назад.

"Они уехали из Казахстана, когда я была в Чечне. Зятя уже нет в живых. Последний раз, когда Иман выходила на связь, она просила помочь ей вернуться домой. Сказала, что ей разрешают уехать, но только без детей. Писала, что не знает, доживет ли до утра", - рассказала она.

Рядом с Розой идет Петимат Яндарбиева с фотографиями детей. Три года назад ее единственный сын вместе с женой уехал в Сирию, сказав матери, что отправляется на море. Как и все участники акции, она надеется на помощь главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Моей [внучке] Ясмине было четыре года, когда ее забрали. Очень жизнерадостная девочка, любила танцевать чеченские танцы. Два раза ездила в надежде вернуть ее домой, но мой сын не дал, сказал, хочешь, забери жену, но детей не пущу. А как она приедет без них? Я очень надеюсь на помощь властей, ведь у меня больше никого нет, Аюб - мой единственный сын", - рассказала она ТАСС.