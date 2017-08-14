﻿ 30 медалей завоевали казахстанские джитсеры на чемпионате Азии

Во время чемпионата Азии по джиу-джитсу в столице Вьетнама казахстанцы завоевали 30 медалей, передает Today.kz.

Чемпионом Азии в весовой категории до 56 килограммов в разделе файтинг-систем стал мастер спорта международного класса из Алматинской области Елдос Кабденов.

Серебряными медалистами в первый день соревнований стали три жителя Мангистауской области - Жанибек Абу-Бакир, выступающий в весовой категории до 62 килограммов, Есполов Нурлан (до 77 килограммов) и Алия Тлепова (до 70 килограммов).В этот же день третье место в разделе файтинг-систем завоевали еще девять казахстанцев.

Первое место в разделе комбат-систем во второй день завоевали Калдар Касымбаев в весовой категории до 62 килограммов (ЮКО), Хамзе Баккуар - до 69 килограммов (Астана) и Куандык Есенеев в весовой категории до 85 килограммов (Алматинская область).

В абсолютной весовой категории бронзовым призером чемпионата Азии стал Альберт Алдияров.

Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин проходил с 11 по 14 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 стран.