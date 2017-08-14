﻿ В Иркутске переселенка из Казахстана потеряла ребенка, пока врачи требовали у нее медицинский полис

Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".

Жену Сергея Ольгу в Иркутске не приняли ни в одной женской консультации - ни в первой поликлинике, ни во второй.

Полис медицинского страхования она получить не успела. На руках у отца - справка о том, что в родной Караганде плод был без патологий. Больше 20 лет Сергей прослужил в армии Казахстана. В Россию переехали многие его родственники. Жена сейчас дома, отходит от потрясения, говорить на камеру отказывается.

В Иркутске ее впервые осмотрели только после вмешательства Росздравнадзора. Но было уже поздно.

"Беременность - это тоже экстренное состояние, которое требует постоянного наблюдения акушера-гинеколога, независимо от того, в какой точке ты находишься. Никто не отменял Указ президента N1289 о том, что в рамках программы госгарантий она должна быть оказана бесплатно", - говорит руководитель управления Росздравнадзора по Иркутской области Наталья Ледяева.

Почему они не приняли беременную женщину и по итогу бумага оказалась важнее жизни? В Министерстве здравоохранения области отвечают на этот вопрос так - полис можно было просто купить, а не терять времени, доказывая свою правоту.

Платный полис для иностранных граждан стоит, к слову, от 2,5 тысяч рублей. Правда, этих денег у переселенца с тремя детьми, беременной женой, без квартиры и работы просто могло и не быть.