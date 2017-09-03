﻿ WhatsApp перестал работать в Казахстане

WhatsApp перестал работать в Казахстане

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WhatsApp перестал работать в Казахстане

Поздно вечером 2 сентября на территории Казахстана произошел сбой в работе самого популярного мессенджера - WhatsApp. На невозможность отправлять и получать сообщения пожаловались пользователи Астаны, Алматы, Караганды, Актобе и других городов.

Как сообщает Tengrinews.kz, по состоянию на 03:00 по времени Астаны мессенджер так и не функционировал. В министерстве информации и коммуникаций Казахстана комментарий получить не удалось. Администрация WhatsApp также не публиковала никаких комментариев.
Ближе к 4:00 в call-center оператора сотовой связи Kcell сообщили журналисту Диапазона, что произошел сбой в работе интернета и WhatsApp не работает по всему Казахстану. В Kcell также добавили, что проводятся технические работы по восстановлению функционирования интернета. В итоге мессеенджер WhatsApp заработал в Актобе около 7 утра.

Отметим, что перебои в работе мессенджера наблюдались также в четверг, 31 августа. О неполадках с WhatsApp сообщили жители различных стран мира. Некоторые не могли зайти в приложение, у других не отправлялись сообщения.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
ничего страшного, можно взять телефон и поговорить в живую. 
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03.09.2017, 13:02
фото пользователя 1870
1870
Между тем вчера обозначились трудности с подключением в фейсбук. Интернет работал медленнее. Клиент оплатив услугу вправе рассчитывать на качественную поставку оной. Или на компенсацию за снижение качества. Надо бы, при случае, посмотреть договор.
ПС. И кстати, уже третий день ватсап молчит...
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04.09.2017, 06:29
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Таки просто хорошую метОду у нас придумали!
Как только какой кипишь в стране, просто рубильник интернета дёргают - вот и всё)
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04.09.2017, 08:59
фото пользователя merlok
merlok
Так то кипишь в Астане, сразу в одном месте поджимает, целую РК отключили.
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04.09.2017, 09:12
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Ясно уже, что утвержденная процедура существует: как только какой кипишь, так сразу в стране мессенждеры отключают
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