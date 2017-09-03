﻿ В казахстанских школах вводится "пятидневка". Уроки будут по 40 минут

В Министерстве образования и науки Казахстана подробно рассказали о механизмах введения пятидневной учебной недели. В связи с переходом на "пятидневку" в нового учебного года уроки в школах страны будут длиться по 40 минут.

Учебный год не увеличивается, и привычный режим будет сохранен, уверяют в ведомстве. Учебный год начался в сентябре и завершится как обычно 25 мая. Еще в июне был издан приказ Министерства образования и науки "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017-2018 учебного года в организациях среднего образования". Согласно документу продолжительность учебного года, как и ранее, составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели - для первых классов, 34 недели - для 2-11 классов. Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся 1-11 классов отдыхают осенью семь дней, зимой десять дней и весной 13 дней, а в предшкольных классах: осенние - семь дней, зимние - 14 дней, весенние - 15 дней. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и первых классах - семь дней.

В связи с переходом на пятидневку в нового учебного года уроки в школах страны будут длиться по 40 минут. Эту новость на линейке, посвященной Первому звонку, в столичной школе-гимназии номер 80 прокомментировал министр образования Ерлан Сагадиев.

Кроме того, министерство решило сократить учебную нагрузку на детей.

"Мы утвердили Методические рекомендации по выполнению домашних заданий, и, таким образом, количество времени на его выполнение должно сократиться примерно на треть по сравнению с тем, как было. Выполнение домашнего задания не должно превышать: во втором классе 50 мин, в третьем-четвертом классах 70 минут, в пятом-шестом классах - 90 минут, в седьмом-девятом классах - 110 минут, в 10-11 классах - 130 минут", - говорится в сообщении. Не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ. Таким образом, мы считаем, что произойдет значительное снижение нагрузки на ученика.

Источники: tengrinews.kz и forbes.kz