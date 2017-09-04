﻿ Назарбаев призвал не спешить с медстрахованием

Президент считает, что население может быть недовольно тем, что кому-то придётся самим платить за медстрахование, когда кто-то будет получать услуги за счёт государства, передает informburo.kz.

Нурсултан Назарбаев недоволен тем, что в системе Обязательного социального медицинского страхования есть пробелы.

"Эти самозанятые – три миллиона человек – останутся за бортом медицинского страхования. А что они скажут нам потом? Давайте разберёмся в основах. Я ещё раз говорю, наверное, будем переходить, это прогрессивно, и я не против этого. Но давайте не спотыкаться опять. Так ведь, Бакытжан Абдирович? Так! Министр здравоохранения, я прав или нет? Почему вы говорите, что мы переходим к медицинскому страхованию, если у нас вот такие вопросы", – сказал Нурсултан Назарбаев на открытии сессии Парламента.

"Тогда ведь скажут: "Почему я должен платить, когда какая-та часть населения бесплатно будет получать эти услуги?". Надо разобраться. И когда разберёмся, тогда примем совместное решение с вами, с парламентом вместе. Правильно я говорю?" – спросил глава государства.

31 августа сообщалось, что НПП "Атамекен" и Минздрав внесут изменения в систему обязательного медстрахования.

В фонд социального медстрахования казахстанцы уже перечислили более 5,4 млрд тенге. Лидерами по выплате платежей и взносов являются два крупнейших города республики – Астана и Алматы.

С 1 июля 2017 года вступила в силу норма об обязательстве работодателей, индивидуальных предпринимателей и работающих по договорам гражданско-правового характера по уплате взносов и отчислений по обязательному медицинскому страхованию.