﻿ Актюбинские врачи научатся сортировать пациентов по цветам

Теперь персонал обучают правилам медицинской сортировки пациентов по степени тяжести их состояния, передает 24.kz.

Отделение имеет отдельный вход, разделено на три цветовые зоны. В красной помощь будут оказывать экстренным больным, которым нужна срочная операция, в желтой зоне медики будут принимать пациентов для полной диагностики с применение всех современных аппаратов. Зеленая зона предназначена для поступления плановых больных по порталу. Как рассказали в медучреждении, в сутки отделение сможет принять до 150 человек.

"Такая же реконструкция сейчас проводится на базе детского стационара, аналогичный редизайн приемного покоя мы планируем провести во всех лечебных учреждениях. Организация приема по типу «Emergency Department», безусловно, будет способствовать повышению качества оказываемых медицинских услуг населению нашей области,"- рассказал Асет Калиев, руководитель управления здравоохранения Актюбинской области.

Рядом с новым зданием, возведут центр «Позитронно-эмиссионной томографии». Центр, который будет действовать на основе ядерной медицины, будет доступен жителям всего Западного региона. Он станет частью медицинского кластера. Внедрение современных методов поэтапно распространят и на другие больницы.