﻿ Нужно перерабатывать то, что у нас есть - Назарбаев

Также глава государства отметил важность перехода на использование газового автотранспорта, передаёт МИА «Казинформ».

- 30% нефти в мире потребляют автомобили, нам нужно тоже быстрее нефть продавать, перерабатывать. Поэтому сейчас в Атырауской области строим два мощных нефтехимических комплекса. Один из них также с участием китайских инвесторов - на 6 млрд. долларов, другой - на 4 млрд. То есть нужно перерабатывать то, что у нас есть. И переход на использование газового автотранспорта сейчас очень важен, - сообщил Назарбаев.

Также президент отметил, что сегодня важным приоритетом в ответственном автопроме остаётся выпуск электромобилей и развитие соответствующей инфраструктуры.

- Это инновационное предприятие (сборка электромобилей на базе костанайского автозавода - прим.), новые веяния - использование альтернативных источников энергии, в частности электромобилей. Многие регионы просто нуждаются в таких автомобилях, поэтому нам нужно развивать отрасль,- сказал Нурсултан Назарбаев.