﻿ В Актобе Аскару Мамину традиционно показали теплицу и рельсобалочный завод

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.

По прилету ему презентовали проект разворота взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Актобе, сообщает "Диапазон" со ссылкой на информационный центр "Актобе акпарат".

Далее первого вице-премьера ознакомили с ходом реализации в Актобе проектов государственно-частного партнёрства.

В частности, Мамин посетил новый хоккейный модуль "Олимп", Дворец молодежи стоимостью 1,5 млрд. тенге, частную школу "Сымбат", где в новом учебном году будет открыт интернат для одаренных детей из сельской местности, а также социальный дом для детей-сирот "Мейірім" стоимостью 1,6 млрд тенге.

Мамину также представили офтальмологический центр "Көз Жарығы", в строительство и оснащение современным оборудованием которого было инвестировано 3,2 млрд. тенге. Высокоспециализированную офтальмологическую помощь в данном медучреждении сможет получать детское и взрослое население всего Западного региона.

Кроме того, первый вице-премьер осмотрел реконструируемую автодорогу "Актобе-Орск" и ознакомился с деятельностью ряда крупных предприятий.

Так, ТОО "Казахстанский завод нефтяного оборудования" занимается выпуском нефтегазового оборудования и труб мощностью 50 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд. тенге.

Также, Мамин посетил один из крупнейших тепличных комплексов региона "Грин Хаус Казахстан" и ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод".

Сегодня, 11 августа, вице-премьер Аскар Мамин ознакомится с ходом строительства быстровозводимого малоэтажного кредитного жилья по программе "Нұрлы жер", а также посетит Академию творчества и строящийся Дворец единоборств в новом микрорайоне Актобе.