﻿ Россия отдала Казахстану половину озера

Демаркация границы закончилась 10 апреля.

Озеро Сладкое, которое находится в 20 километрах от райцентра Новосибирской области Купино, передано Республике Казахстан, сообщает "НГС.НОВОСТИ".

"Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое - вот оно целебное. А озеро Сладкое - это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", - рассказал глава администрации Купинского района Владимир Шубников.

Тем не менее, как сообщает пресс-служба администрации района, озеро было популярно среди местных жителей.

"В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей. После проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима просим организовать разъяснительную работу среди местного населения", - говорится в сообщении районной администрации.

На сайте районных властей указано, что демаркация границы закончилась 10 апреля.

Установка пограничных столбов в Купинском районе.

По сведениям из открытых источников, в составе вод озера Сладкое имеются ионы натрия, хлор, кидрокарбонаты, бор и другие соли. Также там есть соединения салициловой кислоты. По рассказам побывавших на озере, вода там очень мягкая и щелочная - по составу очень похожа на мыльный раствор. Многим туристам на вкус вода кажется сладкой (может, благодаря этому озеро и получило свое название), но на самом деле она соленая. Рыбы и другой живности в водах озера не водится. Из-за своего состава озеро не замерзает зимой.

Многие приезжают на озеро для лечения. Водами и грязью озера можно лечить кожные заболевания, болезни желудка и кишечника, пародонтоз, аллергию, заболевания опорно-двигательной системы, укреплять иммунитет, улучшить состояние волос. Максимальная глубина - 1 метр 80 сантиметров, поэтому озеро считается безопасным.