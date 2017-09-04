﻿ ​Казахская диаспора во Франции поддержала переход на латиницу

Проблема в том, что они не знают основ «кириллицы». Поэтому, по их словам, «переход на латинский алфавит открывает перед ними поистине неограниченные возможности».

Представители казахской диаспоры во Франции поддерживают переход на латиницу. Их деды и прадеды переехали в Пятую Республику из Турции и Китая, а их дети уже настолько интегрированы во французское общество, что говорящим на нескольких европейских языках молодым людям все труднее дается изучение родного - казахского, сообщает 24.kz.

Табарак Догу, житель Франции:

- Мы очень рады этой новости. Нам, живущим за рубежом казахам, в особенности нашим детям, будет легче учить родной язык. Мы, люди среднего возраста знаем свой язык, бережно храним свою культуру и традиции, которые переняли от своих дедов и отцов. Но современные дети знают меньше. Они говорят на французском или турецком. Но с переходом на латинский шрифт им будет удобнее писать и читать, изучать язык и культуру нашего народа. По интернету они смогут свободно читать новости Казахстана и общаться между собой.

Мустафа Услужан, житель Франции, глава Ассоциации казахов и турков Франции:

- Сейчас мы не можем читать привезенные из Казахстана книги. Потому что они написаны на «кириллице». С переходом на латинице делать это будет гораздо быстрее и легче. Буквы латинского алфавита схожи с буквами французского и турецкого алфавитов. Так мы будем ближе к тюркскому миру.