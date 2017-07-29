﻿ В Турции при аварийной посадке град разбил стекло самолета

В Турции при аварийной посадке град разбил стекло самолета

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В Турции при аварийной посадке град разбил стекло самолета

В Стамбуле град размером с мяч для гольфа разбил стекло в кабине пилота, когда самолет совершал аварийную посадку из-за непогоды, передает life.ru

Мощный ураган и ливни накрыли крупнейший город Турции в четверг. Потоки воды затопили улицы и подземные переходы, ветер повалил деревья и несколько башенных кранов. В районе Кючюкчекмедже произошло обрушение минарета.

В результате удара стихии пострадало около 10 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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