﻿ В Германии будут продавать напитки из мяса

Коктейль будет представлен в трёх вкусах: "Стейк", "Бомбейская говядина" и "Королевская курица", сообщает Life.ru.



55-летний немецкий мясник Петер Классен выпустит на рынок напитки из мяса. Об этом сообщает Die Welt.



По данным издания, необычный продукт начнут продавать осенью в Германии. Сообщается, что бизнесмен также заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции. Однако станут ли там продавать напиток, пока не сообщается.



Чтобы приготовить такой коктейль, мужчина варит мясо с овощами в бульоне, а затем измельчает его до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется.



Классен заявил, что даже хочет запатентовать новинку, потому что ничего подобного в мире ещё не существует, и подчеркнул, что напиток будет представлен в трёх вкусах: "Стейк", "Бомбейская говядина" и "Королевская курица".