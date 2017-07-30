﻿ На Гавайях смартфонных зомби будут штрафовать

На Гавайях смартфонных зомби будут штрафовать

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На Гавайях смартфонных зомби будут штрафовать

Гонолулу стал первым крупным американским городом, который запретил пешеходам смотреть в телефоны, писать сообщения и использовать цифровые устройства при переходе через дорогу, передает BBC.

Запрет в крупнейшем городе Гавайев вступит в силу в октябре, он призван снизить число травм и смертей при "невнимательной ходьбе".

Нарушителей, уставившихся в электронные устройства - в том числе ноутбуки и камеры - будут штрафовать на сумму от 15 до 35 долларов. В случае повторных нарушений штраф может вырасти до 99 долларов.

Исключение предусмотрено для звонков в экстренные службы, за них наказывать не будут.

В постановлении городских властей говорится, что "пешеход не может переходить улицу или шоссе, смотря в мобильное электронное устройство".

Критики нововведения уже обвинили правительство в чрезмерном регулировании поведения людей.

"Иногда мне хочется, чтобы нам не приходилось принимать некоторые законы, чтобы, возможно, возобладал здравый смысл, но иногда нам не хватает здравого смысла", - заявил мэр города Кирк Колдуэлл агентству Рейтер.

По данным американских властей, инциденты с пешеходами, которые отвлеклись на мобильные телефоны, привели к более чем 11 тысячам травм в США в 2000-2011 годах.

Статистика за последние годы пока не публиковалась, но, скорее всего, она еще более удручающая.

Гонолулу не первый город, который пытается обеспечить безопасность для "смартфонных зомби" - людей, не поднимающих глаз от телефонов при ходьбе.

Год назад власти немецкого Аугсбурга разместили красные световые сигналы прямо на тротуаре у перехода, чтобы их замечали даже те, кто не смотрит по сторонам.

В китайском городе Цунцин несколько лет назад сделали выделенные пешеходные дорожки для людей с телефонами.

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