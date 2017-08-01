﻿ Американские военные заподозрили КНДР в пуске ракеты с подводной лодки

По их данным, речь идёт о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе.

Американские военные обнаружили "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности северокорейской подводной лодки, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне, передает РИА Новости.

По их данным, речь идёт о так называемом холодном пуске, когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Военные полагают, что пуск был осуществлен на верфи "Синпо" 30 июля.

Совет безопасности ООН сейчас работает над новой резолюцией по КНДР из-за непрекращающихся ракетных пусков. Северная Корея заявляет, что осуществляет эти пуски исключительно в оборонительных целях в ответ на агрессивную политику США.

В КНДР заявили 29 июля о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота - 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.