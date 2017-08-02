﻿ Возле мечети в Афганистане прогремел взрыв: погибли 20 человек

Возле мечети в Афганистане прогремел взрыв: погибли 20 человек

Автор:
Возле мечети в Афганистане прогремел взрыв: погибли 20 человек

Один из террористов привел в действие взрывное устройство около мечети, а второй открыл огонь внутри храма.

Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью Джавадия. В теракте участвовали два боевика – один из них подорвал себя у входа в мечеть, а другой начал беспорядочную стрельбу по прохожим и прихожанам, сообщает rg.ru.

В результате теракта 20 человек погибли. Получили ранения около 30 пострадавших и были госпитализированы.

Пока ни одна из действующих в Афганистане террористических и экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.07.2017, 10:18
  
До 10 человек возросло число погибших при взрыве в столице Афганистана
19.07.2017, 15:52
  
На юге Кыргызстана предотвратили теракт
18.07.2017, 14:55
  
Первая годовщина теракта в Алматы 2
14.07.2017, 10:27
  
​В Турции арестовали организатора теракта у стамбульского стадиона
24.06.2017, 13:00
  
Саудовские силовики предотвратили теракт в Заповедной мечети в Мекке
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
При крушении туристической яхты в Турции 3 человека погибли
Ребенок погиб в палаточном лагере в Германии во время урагана
США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты 2
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ
Криштиану Роналду грозит реальный тюремный срок
​СМИ стало известно место проведения Олимпиады-2028
Американские военные заподозрили КНДР в пуске ракеты с подводной лодки
Жителям Гавайев запретили переходить дорогу с телефоном в руках 1
​Террорист-смертник устроил взрыв у посольства Ирака в Кабуле