﻿ США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Предполагается, что запуск снаряда будет учебным, а сам снаряд не будет оснащён боеголовкой.
ВС США в среду, 2 августа, проведут учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Life.ru.
Испытания состоятся в штате Калифорния. Предполагается, что запуск снаряда будет учебным, а сам снаряд не будет оснащён боеголовкой.
Пуск запланирован в период с 00:01 до 6:01 (с 13:01 по 19:01 времени Астаны) с базы ВВС Ванденберг.
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