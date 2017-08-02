﻿ Ребенок погиб в палаточном лагере в Германии во время урагана

Ребенок погиб в палаточном лагере в Германии во время урагана

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Ребенок погиб в палаточном лагере в Германии во время урагана

В Германии из-за урагана ствол дерева рухнул на палаточный лагерь с детьми, передает life.ru.

По последним данным, один ребёнок погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает агентство DPA.

«Всего в лагере находился 21 подросток и четверо сопровождающих взрослых. Сообщается, что погибшего ребёнка придавило деревом, в которое ударила молния. Один из пострадавших находится в критическом состоянии», - отмечает издание.

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