﻿ Британцу удалили десять органов, и он победил рак

Британцу удалили десять органов, и он победил рак

Автор:
Британцу удалили десять органов, и он победил рак

Спустя несколько недель после последней операции врачи наконец поздравили мужчину с выздоровлением, пишет Daily Mirror.

Жителю английского города Шеффилда Марку Томпкинсону, у которого был диагностирован рак брюшной области, удалили десять органов, заменив шесть из них трансплантатами, пишет Daily Mirror.

Врачи обнаружили у 54-летнего Томпкинсона редкую форму рака брюшной полости и дали ему лишь 18 месяцев, чтобы справиться с опухолью. Мужчине сделали две операции по 22 часа, в ходе которых ему давали маленькие шансы на жизнь.

Врачи удалили опухоль и десять окружающих органов (аппендикс, желудок, тонкую кишку, толстую кишку, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и др.), шесть из которых заменили трансплантатами. Все операции Марк перенёс хорошо и полностью избавился от рака.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.07.2017, 11:24
  
Мобильное приложение по диагностике рака разработал казахстанский врач
26.06.2017, 16:22
  
Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим 6
20.03.2017, 10:31
  
В Украине онкологию будут лечить с помощью марихуаны 10
23.10.2016, 12:39
  
Болельщик спас от гибели олимпийского чемпиона по плаванию, посмотрев на его фото
26.08.2016, 16:51
  
Предотвратить рак на ранних стадиях смогут тысячи казахстанцев
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР 2
Во Франции автомобиль протаранил пиццерию
Названа самая высокооплачиваемая в мире спортсменка
Лондонский Биг-Бен замолчит до 2021 года
Супруги, прожившие в браке 65 лет, совершили двойную эвтаназию
Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года 9
Мощное землетрясение произошло в Перу
В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост 1
МИД РФ призывает к выводу войск США из Афганистана
Из-за утечки хлора около 500 человек обратились в больницы Ирана